Brasileiros do Benfica vencem nos campeonatos da Escócia de pista coberta

26JAN 16h07

Os brasileiros João Oliveira e Tamiris de Liz, ambos atletas do Benfica, venceram este sábado as provas de 60 metros barreiras e 60 metros, respetivamente, nos campeonatos da Escócia em pista coberta, em Glasgow.



No palco dos Europeus, em março, João Oliveira ganhou os 60 metros barreiras em 8,05 segundos, enquanto Tamiris de Liz arrebatou os 60 metros em 7,37, depois de ter já triunfado na sua meia-final, em 7,40.



Por seu lado, José Lopes terminou no segundo lugar nos 60 metros, com 6,85 segundos -- antes vencera a eliminatória em 7,09 e a meia final em 6,82 -, e Diogo Antunes foi quarto, com 6,88 (venceu a sua eliminatória, em 7,01, e a meia final em 6,90).



Ambos ficaram, porém, aquém da marca de qualificação (6,72 segundos) para os Europeus.