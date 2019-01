Samuel Barata deve estrear-se na maratona em Tóquio

24JAN 19h04

Samuel Barata deverá estrear-se numa maratona a 3 de março, na Maratona de Tóquio, a primeira Major do ano. O nome do atleta do Benfica, de 25 anos, surge na lista de inscritos na elite da prova nipónica, na qual a grande figura é o etíope Kenenisa Bekele, um dos cinco presentes que têm recorde pessoal abaixo das 2:05 horas. Os outros quatro são Dickson Chumba (2:04:32), Birhanu Legese (2:04:15), El Hassan El-Abbassi (2:04:43) e Seifu Tura (2:04:44), para lá do queniano Marius Kipserem, que no Dubai correu em 2:04:04 - um tempo que não foi homologado.



Com um recorde pessoal à meia maratona de 1:03:52 horas, conseguido na Meia Maratona de Lisboa de 2017, o atleta do Benfica preparou esta aventura na mítica distância dos 42,195 metros num estágio no Quénia, onde esteve acompanhado de Emanuel Rolim. Campeão nacional de estrada no ano passado, Barata foi recentemente o segundo colocado na São Silvestre de Lisboa, apenas batido por João Pereira.



