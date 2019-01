Dulce Félix marca presença no crosse italiano Cinque Mulini

23JAN 17h52

A portuguesa Dulce Félix será uma das atletas cabeça de cartaz da edição deste ano do crosse italiano Cinque Mulini, a realizar-se no próximo domingo em San Vittore Olona, na região de Milão. Escolhida como melhor atleta do mês de dezembro na Europa, a atleta do Benfica terá como grandes adversárias nesta prova a queniana Gloria Kite, a etíope Adenech Anbesa e Wilfred Mutile Yavi, do Bahrain.



Prova tradicional do calendário italiano, a Cinque Mulini já foi ganha em duas ocasiões por uma atleta portuguesa (Albertina Dias, em 1994 e 1995), sendo que a própria Dulce Félix já fez boa figura no habitualmente enlameado traçado transalpino, já que em 2015 foi segunda colocada.



Refira-se, por fim, que a prova masculina tem 9,8 quilómetros, ao passo que a feminina tem 5,5.