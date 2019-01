Usain Bolt desiste do sonho de ser futebolista: «Foi bom enquanto durou»

22JAN 19h12

Depois de todo o sucesso que teve enquanto velocista, Usain Bolt sonhou com um futuro enquanto jogador de futebol e até tentou segui-lo, mas a sua carreira enquanto futebolista parece ter acabado... ainda antes de se iniciar. A revelação foi feita pelo próprio jamaicano, de 32 anos, que à imprensa declarou que agora se irá dedicar aos negócios, já que a sua "vida desportiva acabou".



"Não quero dizer que não fiz as coisas como deveria, mas tratámos disto de uma forma que talvez não tenha sido correta. Vivemos e aprendemos. Foi uma boa experência. Gostei muito de estar ali integrado numa equipa, algo diferente de estar no atletismo. Foi bom enquanto durou", admitiu o jamaicano, que nos últimos meses efetuou testes nos Central Coast Mariners, no Stromsgodset e ainda no Borussia Dortmund.



"Estou a fazer demasiadas coisas. A minha vida de atleta acabou, por isso agora vou tratar de outros assuntos. Tenho imensas coisas em mente, mas por agora estou a mexer em tudo e a tentar ser um homem de negócios", acrescentou.