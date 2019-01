Maratona de Londres: Carla Salomé Rocha numa elite de impor respeito

21JAN 21h34

Uma verdadeira parada de estrelas para a Maratona de Londres. Se o elenco masculino já impunha respeito, com nomes como Eliud Kipchoge, Mo Farah e Wilson Kipsang a destacarem-se, no plano feminino a qualidade também será a nota dominante, com as melhores atletas da atualidade a marcarem encontro para 28 de abril nas ruas londrinas.



O primeiro aspeto a realçar é que as vencedoras das últimas quatro provas do circuito Major irão estar presentes, com especial destaque para Vivian Cheruiyot, a campeã em título, e ainda Mary Keitany, vencedora em Nova Iorque no ano passado. Para lá destas, de destacar as presenças das também quenianas Gladys Cherono (vencedora em Berlim) e Brigid Kosgei (vencedora em Chicago), assim como das etíopes Tirunesh Dibaba (terceira mulher mais rápida da história), Tadelech Bekele (terceira em Londres no ano passado) e Roza Dereje.



No meio desta verdadeira parada de estrelas haverá também representação portuguesa, com Carla Salomé Rocha a ser a única lusa anunciada pela organização no elenco de elite. A atleta portuguesa, de 28 anos, entrará em prova com o 12.º melhor tempo de todas as presentes, graças às 2:25:27 horas alcançadas em Berlim no ano passado.



Eis o elenco de elite feminino



Mary Keitany (QUE) 2:17:01

Tirunesh Dibaba (ETI) 2:17:56

Gladys Cherono (QUE) 2:18:11

Vivian Cheruiyot (QUE) 2:18:31

Brigid Kosgei (QUE) 2:18:35

Roza Dereje (ETI) 2:19:17

Birhane Dibaba (ETI) 2:19:51

Haftamnesh Tesfay (ETI) 2:20:13

Tadelech Bekele (ETI) 2:21:40

Linet Masai (QUE) 2:23:46

Sinead Diver (AUS) 2:25:19

Carla Salomé Rocha (POR) 2:25:27

Molly Huddle (EUA) 2:26:44

Sonia Samuels (ING) 2:28:04

Martina Strahl (SUI) 2:28:07

Allie Kieffer (EUA) 2:28:12

Lilia Fisikovici (MOL) 2:28:26

Charlotte Purdue (ING) 2:29:23

Lily Partridge (ING) 2:29:24

Tracey Barlow (ING) 2:30:42

Ruth Van Der Meijden (HOL) 2:31:15

Maude Mathys (SUI) 2:31:17

Tish Jones (ING) 2:33:56

Carmen Martinez (PAR) 2:35:17

Natasha Cockram (ING) 2:35:47

Brittany Charboneau (EUA) 2:36:34

Hayley Carruthers (ING) 2:36:48

Laura Graham (ING) 2:37:05

Emily Sisson (EUA) estreia

Emma Mitchell (IRL) estreia



Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record