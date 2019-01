Bateu recorde de ultramaratona e ainda teve tempo para... amamentar

21JAN 18h55

Jasmin Paris espantou na semana passada o mundo da corrida, ao ser a primeira mulher da história a vencer a mítica Montane Spine Race, uma ultramaratona britânica de 268 milhas (431 quilómetros), ainda para mais um novo recorde do percurso, agora fixado em 83 horas, 12 minutos e 23 segundos. Se o registo já de si é uma autêntica loucura, Jasmin Paris teve ainda se preocupar em dar de amamentar à sua filha de 14 meses.



Fê-lo em quatro dos cinco pontos de abastecimento ao longo da prova, a qual é vista pelos especialistas como uma das mais duras do Mundo. É que, para lá dos 431 quilómetros que são obrigados a correr ao longo dos sete dias de prova, os corredores têm um enfrentar um desnível de 13 mil metros, para lá de condições atmosféricas muito adversas - este ano a prova fez-se com neve intensa e ventos acima dos 80 km/h. A juntar a tudo isso, os concorrentes têm de enfrentar os seus próprios limites, já que o cansaço acumulado acabam por nem conseguir dormir.



No caso de Paris, segundo dados adiantados pela própria, apenas conseguiu dormir um total de três horas ao longo da sua jornada, sendo que na fase final enfrentou alucinações. Nada disso derrubou esta veterinária de 35 anos, que ao cruzar a meta conseguiu quebrar o recorde anterior por umas incríveis 12 horas.