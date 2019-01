Registos de relógio GPS ajudam polícia a deter criminoso

21JAN 18h36

Na semana passada condenado pelo tribunal de Liverpool a pena de prisão pelos assassinatos de Paul Massey e John Kinsella, Mark Fellows, um cidadão britânico de 39 anos, foi 'apanhado' pela polícia por um desses crimes devido ao seu... relógio GPS. A história foi amplamente destacada no Reino Unido e mostra que ter um relógio GPS connosco a todo o momento pode fazer a diferença. Neste caso fez a diferença pelo bem da justiça...



Mas passemos a explicar: apesar de já suspeitar de que seria o autor do brutal ataque que vitimou Massey em 2015, a polícia não tinha provas concretas do crime e a investigação até se encaminhava para um beco sem saída. Até que, enquanto procuravam conhecer algo mais sobre a vida deste assassino profissional, se depararam com uma foto com um relógio Garmin Forerunner durante a Great Manchester 10K, que se correra dois meses antes do crime do qual Fellows era suspeito. Encontrado o relógio, a polícia partiu então para a análise dos dados, deparando-se com um cenário que tem tanto de amador... como de profissional.



Tudo porque, o criminoso decidiu fazer o reconhecimento da zona do ataque várias vezes, ativando o seu relógio como se de um treino se tratasse. A abordagem pode ser vista como profissional, porque mostra a forma pormenorizada como este queria atender a todos os detalhes, mas também aponta um lado amador, porque se autodenunciou ao gravar as atividades, que normalmente começavam na sua zona de residência e acabavam junto à casa de Massey.



De acordo com os dados revelados, as atividades em causa tinham a duração de 45 minutos, começando a 19 km/h, o que indica um percurso feito de bicicleta, para depois, chegado à zona da casa da vítima, baixar para os 4,6 km/h, alegadamente num percurso a caminhar. Depois disso, seguiram-se oito minutos totalmente parado, para depois voltar ao ponto de partida. A polícia uniu os pontos e acabou por reforçar com estas provas a crença inicialmente de que teria sido Mark Fellows o autor do ataque que vitimou Paul Massey em 2015.



Quanto ao outro crime, aconteceu em maio de 2018, quando Fellows atacou Kinsella enquanto andava na sua bicicleta. Nesse caso, refira-se, a polícia nem necessitou de grande 'engenharia', pois imagens de videovigilância facilmente denunciaram o crime. Ainda assim, o criminoso escapou do país pouco depois, acabando por ser detido no regresso.