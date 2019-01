Recordista mundial da 'meia' na Maratona de Londres

17JAN 13h49

A organização da Maratona de Londres parece apostada em criar uma edição para mais tarde recordar e esta quarta-feira anunciou mais um grande nome para juntar a um elenco que já prometia muita emoção e tempos rápidos. Assim, para lá de Mo Farah, Eliud Kipchoge, Shura Kitata e Wilson Kipsang, em Londres estará também Abraham Kiptum, o recente recordista do Mundo da meia maratona, fixado em outubro, em Valência.



Detentor da melhor marca da história nos 21,0975 quilómetros, com 58:18 minutos, o queniano de 29 anos tem como tempo mais rápido na maratona um bastante interessante registo de 2:04:16 horas, conseguido em Abu Dhabi, em dezembro. Ainda assim, esse tempo não foi homologado pela IAAF, alegadamente por problemas com a distância efetivamente corrida pelos corredores (teria menos 100 metros), pelo que para todos os efeitos oficialmente a maratona mais rápida de Kiptum data de 2017, em Amesterdão, com 2:05:26. Um registo que, naturalmente, Kiptum procurará melhorar em Londres.



