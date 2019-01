Wilson Kipsang também vai estar na Maratona de Londres

16JAN 17h17

Não há duas sem três. Depois dos anúncios das presenças de Mo Farah e de Eliud Kipchoge, agora foi a vez de Wilson Kipsang revelar que irá estar à partida da Maratona de Londres, a 28 de abril, dando um colorido ainda mais especial a uma prova que promete prender as atenções de tudo e todos, até porque com um pelotão de elite tão forte a possibilidade de haver um recorde do percurso é bem real.



"Estou muito feliz por ter a possibilidade de particular com o mundo a notícia de que vou correr a Maratona de Londres. Depois de dois anos de ausência, estou pronto a correr novamente nas ruas de Londres", escreveu no Twitter o queniano de 36 anos, que venceu a prova londrina por duas ocasiões.



Ora, para lá de tentar alcançar a sua terceira vitória em Londres, Kipsang vai tentar também repetir algo que apenas ele próprio conseguiu: bater Kipchoge numa maratona. Aconteceu em 2013, na Maratona de Berlim, numa edição na qual Kipsang fixou o recorde do Mundo na altura, com 2:03:13. Haverá nova surpresa?



O queniano, refira-se, já venceu por cinco vezes maratonas do circuito Majors, sendo que no total tem 10 triunfos em 16 maratonas disputadas.





Very pleased to share with the world that I will be running the Virgin Money London Marathon. After being abscent for two years I will be ready to run the streets of London again. @adidasrunning @LondonMarathon pic.twitter.com/8LqKQGEgNe — Wilson Kipsang (@Kipsang_2_03_23) 16 de janeiro de 2019

Contacte-nos através do email:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record