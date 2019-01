Dulce Félix e Hermano Ferreira são cabeças de cartaz na Meia Maratona Manuela Machado

16JAN 16h50

Viana do Castelo recebe este domingo a 21.ª edição da Meia Maratona Manuela Machado, uma prova que levará à cidade minhota cerca de quatro mil atletas, sendo praticamente 25% provenientes da vizinha Espanha. Num longo pelotão de atletas, de destacar as presenças de Dulce Félix, Filomena Costa e Doroteia Peixoto no elenco feminino e de Hermano Ferreira, Miguel Ribeiro, Ricardo Ribas ou Mihail Lalev no masculino.



Nomes que Manuela Machado, antiga atleta que dá nome à prova, aproveita para realçar, nomeadamente dois em particular. "Queria evidenciar dois nomes porque são, para mim, os cabeças de cartas. Dulce Félix, considerada a Melhor Atleta da Europa, em dezembro, e Hermano Ferreira que venceu a São Silvestre de Viana do Castelo", afirmou a ex-atleta, durante a apresentação da prova, realizada na segunda-feira.



De referir que para lá da prova principal, irá realizar-se em paralelo uma caminhada solidária, com cerca de cinco quilómetros de extensão.



