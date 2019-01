Edição deste ano da Meia Maratona do Porto já tem data marcada

16JAN 16h24

A edição deste ano da Meia Maratona do Porto irá realizar-se a 22 de setembro, segundo revelou esta segunda-feira a organização da prova. Ao contrário do sucedido no ano passado, a Meia portuense irá realizar-se no terceiro fim de semana do mês de setembro e desta feita não 'choca' com a Maratona de Berlim, que decorrerá uma semana depois.



Em 2018, recorde-se, as vitórias foram para Mike Kiptum Boit (1:00:53 horas) e Susan Kipsang Jeptoo (1:11:06), numa edição que como habitual percorreu a zona junto do Rio Douro, com início no Porto, passagem por Gaia e final na Invicta.



