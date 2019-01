Está quase aí o Louzantrail

15JAN 16h25

Decorre dentro de semana e meia, a 26 e 27 de janeiro, na Lousã, a edição deste ano do Louzantrail, prova que levará àquela cidade do distrito de Coimbra mais de 1500 atletas, provenientes de 17 países, divididos pelas três distâncias competivas presentes no programa. Num ano em que se estreia no estatuto de primeira prova nacional a integrar o circuito ibérico Salomon Golden Trail Series, o Louzantrail apresenta-se como uma prova de emoções, tanto para atletas, acompanhantes como espectadores.



No programa, refira-se, estão as provas Ultra (43 km e 3000 metros de desnível positivo, a contar para o Campeonato Nacional de Trail Ultra, da Associação de Trail Running de Portugal, além de qualificar para o Ultra Trail du Mont-Blanc), Longo (29 km e 2000 metros de desnível positivo, a contar para o Campeonato Nacional de Trail da ATRP) e o Curto (16 km e 1260 metros de desnível positivo), para lá da caminhada (10 km e 500 metros de desnível positivo) e ainda uma prova para os mais novos, a Corrida dos Rapozinhos.



Em relação ao percurso, a organização da prova garante que irá agradar a tudo e todos. "É difícil destacar partes do percurso, e até um pouco ingrato, mas se tivermos de o fazer serão claramente locais como as Aldeias do Xisto da Serra da Lousã: Casal Novo, Talasnal, Candal e Cerdeira. Não podemos deixar de referir igualmente as estruturas 'Isto é Lousã', como os sofás, as letras do Chiqueiro e o Baloiço do Trevim. Os atletas terão o privilégio de conhecer estes locais através de trilhos antigos, usados pelos povos serranos. Contudo qualquer um destes pontos é acessível por estrada, podendo ser visitado em qualquer altura", explica Tiago Lobo, diretor da prova.



Refira-se, por fim, que estarão presentes vários atletas de referência nacionais, para lá da presença estrangeira dos espanhóis Aritz Egea, atual campeão de Espanha e da Europa de Skyrunning, e de Paula Cabrerizo.