Marc Márquez derrotado pelo irmão... em prova de trail

14JAN 13h31

Estamos habituados a vê-los a acelerar nas pistas do Mundial de MotoGP, mas Marc Márquez e Alex Márquez também têm em comum a paixão pela corrida, até porque o trabalho cardiovascular acaba por ser essencial para obter bons resultados em cima das máquinas com as quais voam no campeonato de velocidade.



Este fim de semana ambos participaram na Fita973, uma prova de montanha de 13,5 quilómetros e 500 metros de desnível positivo, com Alex Márquez a bater o seu irmão na luta particular entre ambos, isto depois de terem feito praticamente toda a prova juntos. Alex cortou a meta em terceiro, com 1:14:23, ao passo que Marc surgiu na posição seguinte, com 1:15:42.



"Hoje [ontem] calhou-me sofrer e aguentar com as brincadeiras deste fenómeno. Passou-me por cima... Começámos com o cardio, dando um passo mais recuperação", escreveu Marc Márquez na sua conta de Twitter, aludindo ao facto de se encontrar em processo de recuperação de uma lesão sofrida no ombro.



Refira-se que ambos regressam às pistas do MotoGP no início do mês de fevereiro, no primeiro teste de pré-temporada, a realizar-se em Sepang, entre 6 e 8 de fevereiro.



