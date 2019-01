Eliud Kipchoge confirma presença na Maratona de Londres

14JAN 13h20

O queniano Eliud Kipchoge, recordista do Mundo da maratona, confirmou esta segunda-feira que irá marcar presença na edição deste ano da Maratona de Londres, que se realizará a 28 de abril. Vencedor da prova no ano passado, com 2:04:17 horas, Kipchoge procurará este ano na capital britânica o quarto triunfo em outras tantas presenças, numa edição na qual irá ter como grande adversário Mo Farah, que a correr em casa irá procurar bater o queniano pela primeira vez (foi terceiro no ano passado).



"É sempre uma grande honra participar na Maratona de Londres e estou entusiasmado por lá poder voltar este ano. Tive um 2018 memorável, com a vitória em Londres e o recorde do Mundo em Berlim. Espero que 2019 também seja positivo. Mal posso esperar por lutar com o Mo Farah de novo. É um grande campeão, que provou em Chicago que pode ganhar uma Major, por isso espero uma batalha renhida, tanto com ele como com os outros grandes atletas que estarão à partida em Londres", declarou o queniano, de 34 anos.



Kipchoge, refira-se, apenas por uma vez na sua carreira não conseguiu vencer numa maratona na qual participou, na edição de 2013 de Berlim. De lá para cá, vai em nove triunfos consecutivos, com Londres e Berlim a serem as suas provas prediletas, com três vitórias em cada, sendo que na capital britânica é mesmo o recordista do percurso, com os 2:03:05 de 2016.



