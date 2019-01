Já abriram as inscrições para o sorteio da Maratona de Nova Iorque

14JAN 19h57

Abriram esta tarde , pouco depois do meio dia de Nova Iorque (17 horas em Portugal), as inscrições para o sorteio que definirá a entrada de pouco mais de 15 mil corredores na Maratona de Nova Iorque. O processo poderá ser feito no site oficial da prova até 14 de fevereiro e depois basta esperar pelos resultados, que começarão a ser anunciados a 28 de fevereiro.



De notar que para lá da inscrição no sorteio também ser feitas neste período as inscrições com o registo de tempo de qualificação (poderá consultá-los no site da prova), que permitirá entrada direta na maratona nova iorquina, uma das seis que integram o circuito Majors.