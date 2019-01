Carlos Nascimento e Lorene Bazolo com mínimos para Europeus de pista coberta

13JAN 18h49

Os velocistas portugueses Carlos Nascimento e Lorene Bazolo, ambos do Sporting, alcançaram este domingo mínimos para a prova de 60 metros dos campeonatos europeus de pista coberta, que vão ser disputados entre 1 e 3 de março, em Glasgow.



Os atletas leoninos conseguiram as marcas durante a Taça de velocidade e barreiras da Associação de Atletismo de Lisboa, no Centro de Alto Rendimento de Atletismo do Jamor, em Oeiras.



Carlos Nascimento correu os 60 metros em 6,69 segundos, superando em três centésimos a marca de qualificação, e impôs-se a André Prazeres (JOMA) e Diogo Antunes (Benfica), que obtiveram os registos de 6,76 e 6,78, respetivamente.



Lorene Bazolo igualou o mínimo (7,38 segundos), uma semana depois de ter ficado a dois centésimos da marca. Na prova feminina, a brasileira Tamiris de Liz (Benfica) e a belga Delphine Nkansa (Benfica) terminaram nos restantes lugares do pódio, ao cumprirem a distância em 7,40 e 7,41.



Tal como Nkansa, também Beatriz Andrade, com 7,50, melhorou o seu recorde pessoal, com a 10.ª melhor marca portuguesa de sempre.



Nas provas de 60 metros barreiras, dois triunfos sportinguistas, por Rasul Dabó (7,99 segundos), em masculinos, e Olímpia Barbosa (8,27), em femininos.