João Vieira e Mara Ribeiro sagram-se campeões nacionais de marcha

13JAN 16h51

João Vieira, do Sporting, e Mara Ribeiro, do Benfica, sagraram-se este domingo campeões nacionais de marcha na distância de 35 km, nos campeonatos disputados em Porto de Mós.



O marchador dos leões somou três títulos neste domingo - 20 km (veteranos), 35 e 50 km -, garantindo o 50.º título nacional da carreira sénior nas diversas distâncias.



Miguel Rodrigues e Miguel Carvalho, ambos do Benfica, completaram o pódio nos 35 km. Nos 50 km, o segundo lugar foi de Pedro Santos (Juventude Vidigalense) e o terceiro de Pedro Isidro (Benfica).



Os três primeiros garantiram marcas de qualificação para a Taça da Europa nos 50 km.



Em femininos, face à ausência da campeã e recordista nacional Inês Henriques, que esteve em Porto de Mós, mas não competiu devido a lesão, a vitória nos 35 km foi para Mara Ribeiro, do Benfica, que garantiu mínimos para a prova de 50 km da Taça da Europa.



O segundo lugar na distância foi para Sandra Ribeiro, do Oliveira do Douro, que se sagrou campeã de 50 km, competindo sozinha.



Em Porto de Mós competiram cerca de 150 atletas, merecendo nota a confirmação de Joana Ponte, do Leiria Marcha Atlética, que conseguiu marca de qualificação júnior para a Taça da Europa.



Resultados:



Masculinos



- 35 Km:



1. João Vieira (Sporting), 2:40.14 horas



2. Miguel Rodrigues (Benfica), 2:40.37.



3. Miguel Carvalho (Benfica), 2:42.34.



4. Hélder Santos (LMA-L), 2:48.41.



5. Pedro Santos (Juventude Vidigalense), 2:52.32.



- 50 km:



1. João Vieira (Sporting), 3:51.46 horas



2. Pedro Santos (Juventude Vidigalense), 4:17.04.



3. Pedro Isidro (Benfica), 4:21:00.



4. Cristiano António (CAS), 4:39:27.



5. Manuel Marques (CFOD), 4:58:30.



Femininos:



- 35 km:



1. Mara Ribeiro (Benfica), 3:00:56 horas



2. Sandra Silva (CF Oliveira do Douro), 3:30:29.



3. Alexandra Lamas (ACRSD), 3:35:08.



50 km:



1. Sandra Silva (CF Oliveira do Douro), 5:07.10 horas