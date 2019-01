Jorge Vieira: «Espero que o Benfica regresse»

12JAN 23h58

Andou pela pista do Jamor a felicitar os atletas e treinadores e, no final, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), Jorge Vieira, fez um balanço positivo, mostrando uma maior ambição para o próximo ano: "Os indicadores são bons, com um maior número de equipas e de atletas federados, mas pretendemos aumentar a faixa dos atletas do pelotão e transformar esta prova numa grande festa da corrida, que é um movimento imparável em Portugal."

Satisfeito com o culminar de mais uma edição da Liga Allianz Running Record, Jorge Vieira não se quis alongar em muitos comentários sobre a ausência do Benfica por equipas. "Houve atletas do Benfica a competir. É claro que lamento a ausência de um clube histórico no atletismo como é o Benfica. Mas, sinceramente, espero que regresse ao despique coletivo, porque faz falta", frisou o presidente federativo, lembrando que as decisões pertencem aos clubes. "No passado isso também aconteceu com outras situações e depois tudo voltou à normalidade", recordou Jorge Vieira, que amanhã vai assinar, precisamente no Jamor, um protocolo com uma conhecida marca de equipamentos desportivos que vai equipar a Seleção Nacional até aos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.