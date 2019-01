Rui Pinto: «Era o único título que me faltava»

12JAN 23h47

Depois de cortar a meta como vencedor, com uma vantagem apreciável de sete segundos sobre o sportinguista Miguel Marques, o benfiquista Rui Pinto estava bastante contente. E explicou a razão: "Creio que este era o único título nacional que me faltava, depois de ter sido campeão na pista coberta, na pista e no crosse longo e curto."

Aos 26 anos, Rui Pinto, que ganhou a S. Silvestre da Amadora pela quarta vez, ultrapassando os três títulos de Carlos Lopes e Domingos Castro, considera que fez a preparação certa para esta prova. "Trata-se de um campeonato nacional e como tal devemos valorizar as provas internas e este título enquadra-se nesse pensamento."

Rui Pinto pretende apontar as baterias para o crosse e só depois é que irá traçar os objetivos para o verão, sabendo que a prioridade é para as competições de clube. "A ausência do Benfica? Não sou a pessoa certa para responder?".

Sara Catarina Ribeiro estava também radiante com a primeira vitória no Nacional de estrada. "Quis impor um ritmo forte desde o início e consegui manter essa consistência até final. O objetivo era ganhar por equipas e foi conseguido. Foi uma boa vitória individual", referiu a pupila de Rui Ferreira, que não se quis alongar em previsões para o Nacional de corta-mato. "Isso já foi quase há um ano?"

Sara Moreira aceitou o segundo lugar: "Apareceu uma super Catarina Ribeiro e só tenho de lhe dar os parabéns. O Sporting precisou de mim e cá estou para correr pelo clube", disse a sportinguista, conformada, mas contente por o principal objetivo ter sido cumprido.

Carlos Silva , coordenador técnico dos leões, enalteceu o esforço dos atletas e falou na gestão de recursos. "Tivemos de poupar alguns atletas a pensar na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato. Felizmente temos gente jovem que está a aparecer", frisou. E sobre a ausência do Benfica foi lacónico: "O que interessa é que o Sporting foi campeão nas duas frentes e o mais importante são as vitórias. É por isso que se fazem os campeonatos nacionais", referiu.