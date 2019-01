Jamor pintado de verde

12JAN 23h25

No meio dos vários tons de verde que circulam no Estádio Nacional sobressaiu, ontem, a cor da camisola dos atletas do Sporting, clube que voltou a ganhar em masculinos e femininos o Nacional de Estrada, com as vitórias individuais a pertencerem a Rui Pinto (Benfica) e Sara Catarina Ribeiro (Sporting).

Um autêntico mar de gente encheu as artérias que dão acesso ao complexo e o principal motivo numa tarde de sol era apenas um: participar no Masters da Liga Allianz Running Record, um circuito que percorreu o país ao longo dos últimos 12 meses.

Foi bonito ver os amadores ao lado dos profissionais durante alguns metros na pista principal do Jamor (que deverá ser alvo de obras de recuperação ainda este ano), mas, como seria de esperar, ao fim de alguns metros formou-se o grupo de candidatos.

E se, na corrida masculina, o título foi para o benfiquista Rui Pinto, confirmando as previsões iniciais, em femininos Sara Catarina Ribeiro voltou a mostrar a sua supremacia. A sportinguista, que o ano passado se sagrou campeã nacional de corta-mato, batendo Sara Moreira, voltou, ontem, a fazer uma corrida destemida, impondo um ritmo muito forte e superando novamente a sua colega de clube.

O Benfica, que não quis entrar no despique direto com o seu rival na luta por equipas, acabou por ter dois atletas no pódio: o vencedor masculino, Rui Pinto, e a 3ª classificada feminino, Neide Dias. O próximo confronto entre os dois rivais será na pista coberta em Pombal e existe ainda uma grande interrogação se as águias irão formar equipa para o Nacional de corta-mato.

Coletivamente, o Sporting encheu de verde o Jamor ganhando em masculinos pela 2ª vez consecutiva e em femininos fez o tri, com a curiosidade de terem sido leoas a vencerem individualmente nos últimos anos: Jéssica Augusto (2017), Inês Monteiro (2018) e agora Sara Catarina Ribeiro.

Festa do atletismo

A festa da Liga Allianz Running Record terminou em beleza com mais de um milhar e meio de concorrentes de todas as idades, num percurso com partida e chegada ao Estádio Nacional, com passagem por Paço de Arcos e Algés. E, ao que tudo indica, a prova tem todas as condições para permanecer no Estádio Nacional, por oferecer boas condições de logística para a organização.