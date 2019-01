Correr com campeões no Estádio Nacional

12JAN 00h06

Amadores e profissionais vão estar lado a lado, esta tarde, a partir das 14h30, para o Campeonato Nacional de Estrada masculino e feminino de estrada, com partida e chegada no Estádio Nacional, sendo esta a última prova do Circuito da Liga Allianz Running Record e que, por isso, recebe a designação de Masters.

Serão mais de 1.500 concorrentes, entre amadores e profissionais, a participar neste evento com a extensão de 10 km, que vai até à marginal (primeiro Paço de Arcos e depois Algés), regressando depois ao Jamor.

"O atletismo oferece esta beleza única de numa prova oficial um amador estar ao lado de um profissional. É como se fosse possível num torneio de ténis ATP um amador defrontar, por exemplo, o Rafael Nadal ou o Roger Federer", justifica António Costa, diretor de marketing da Federação Portuguesa de Atletismo.

O jornal Record está associado ao circuito da Liga Allianz desde a primeira hora e, à semelhança de outras corridas, terá o seu espaço na Fun Zone, onde os mais jovens podem brincar e experimentar outros desportos. "É uma zona de convívio por excelência e que abre ao grande público a partir das 10 horas", refere.

Novidades

Uma das novidades para a edição de hoje prende-se com a zona de chegada. A meta não será instalada junto às bancadas, mas antes do lado da Praça da Maratona. Motivo: "Pretendemos que o público esteja mais perto da chegada e é um espaço mais aberto", sublinha António Costa.

A prova terá três blocos de partida. Às 14h30 saem as concorrentes femininas, englobando todos os escalões (juniores, sub-23, seniores e veteranas), às 14h38 será dado o tiro de partida para uma prova de desporto adaptado (atletas invisuais e com deficiência intelectual) e, por fim, às 14h45 assiste-se ao início da prova masculina no Jamor.

"Temos mantido este campeonato nacional no Jamor porque consideramos que esta é a casa do atletismo e esperamos que em breve possa ser feita a requalificação da pista principal", frisou o dirigente federativo, que agradeceu o apoio de todas as entidades e patrocinadores da prova que fecha a Liga Allianz Running Record.

