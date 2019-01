O 'louco' calendário do septuagenário mais rápido do Mundo na maratona

11JAN 18h59

Chama-se Gene Dykes e foi destaque no final do ano passado pelo recorde do Mundo da maratona da sua categoria que bateu (e que posteriormente não foi validado), ao correr os 42195 metros nuns inacreditáveis 2:54 horas. E se acha que este aventureiro norte-americano está a pensar encostar às boxes e abrandar o ritmo... pode retirar essa ideia da mente. Aliás, olhando para o seu calendário chegamos até a questionar-nos sobre se Dykes terá mesmo 70 anos...



Ao todo, Gene Dykes irá fazer 34 provas, com 5 maratonas, 13 ultra maratonas e 16 de outras distâncias, havendo a particularidade de o nosso país marcar presença no seu calendário, com a disputa do Azores Trail Run Whalers' Great Route, uma prova de 125 quilómetros.



Quanto a maratonas, onde irá tentar quebrar oficialmente o recorde da sua categorai, Gene Dykes irá correr em Boston (15/4), na Big Sur Marathon (28/4), na Mount Desert Island (20/10), em Nova Iorque (3/11) e, a finalizar, em Filadélfia (24/11).



Eis o calendário completo



01/05: Wild Azalea 50 Mile (trail, Louisiana)

01/20: Chilly Cheeks 11K (trail, local)

01/26: Arches Ultra 50 Mile (trail, Utah)

02/02: Rocky Raccoon 100 Mile (trail, Texas)

02/20: Delirious W.E.S.T. 218 Mile (trail, Australia)

03/03: Caumsett 50K (road, USATF Championship, New York)

03/16: Haddonfield Adrenaline 5K (road, local)

03/24: Caesar Rodney Half Marathon (road, Delaware)

03/30: Back On My Feet 5 Mile (road, local)

03/31: Love Run Half Marathon (road, local)

04/06: Tyler Arboretum 10K (trail, local)

04/15: Boston Marathon

04/28: Big Sur Marathon

05/05: Broad Street Run 10 Mile (road, local)

05/12: D2D2D 24 Hour (track, local)

05/19: Coventry Woods 10K (trail, local)

05/24: Azores Great Whalers Route 125K (trail, Azores)

06/01: Cayuga Trails 50 Mile (trail, USATF Championship, NY)

06/09: Montage Half Marathon (trail, USATF championship, PA)

06/23: Run For The Ages 10K (trail, local)

07/06: Afton 50K (trail, Minnesota)

07/10: Lebanon Endless Summer 7 Mile (trail, Minnesota)

07/27: Maah Daah Hey 100 Mile (trail, North Dakota)

09/08: Main Line 5K (road, local)

09/21: Mountain Lakes 100 Mile (trail, Oregon)

09/29: J&J 100K (trail, USATF Championship, Texas)

10/20: Mount Desert Island Marathon (road, Maine)

11/03: New York City Marathon

11/23: Rothman 8K (road, local)

11/23: Philadelphia Half Marathon (road, local)

11/24: Philadelphia Marathon (road, local)

11/30: Delaware 5K (cross country, Delaware)

12/07: Brazos Bend 100 Mile (trail, USATF Championship, TX)

12/14: Lehigh 10K (cross country, USATF Championship, PA)