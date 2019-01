Corrida com os Campeões: Os horários das provas

11JAN 18h42

O Jamor recebe este sábado uma verdadeira festa do atletismo, com início marcado para as 14:30, com o tiro de partida para a discussão dos títulos nacionais femininos.



Cinco minutos mais tarde partirão os atletas de atletismo adaptado, antes da largada da prova principal masculina, marcada para as 14:45. Depois disso irá largar também o enorme pelotão da Corrida Allianz com os Campeões, prova da Liga Allianz Running by Record.



De referir que todos os atletas terão pela frente uma prova de 10 quilómetros, com partida e chegada no Jamor.



Conheça os horários



14:30: Juniores, seniores e veteranos femininos

14:35: Atletismo adaptado

14:45: Juniores, seniores e veteranos masculinos

14:45: Corrida Allianz com os Campeões



