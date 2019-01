Nacional de estrada: Conheça a lista de inscritos

11JAN 18h30

O Jamor recebe este sábado, a partir das 14:30, o campeonato nacional de estrada, num evento no qual se irão definir os novos campeões masculinos e femininos, para lá da realização da prova popular, a Corrida com os Campeões, referente ao circuito Liga Allianz Running by Record.





Na luta pelo cetro mais desejado há uma longa lista de inscritos, a qual poderá consultar no site da Federação Portuguesa de Atletismo . Assim, se está escrito pelo seu clube, poderá ver o seu nome junto dos atletas de elite, de onde sairá o nome do novo campeão nacional de estrada.

De notar que se farão representar no Jamor 151 clubes, nos quais estão inscritos 918 atletas, 18 deles no campeonato referente ao atletismo adaptado.

