Recordista mundial dos 15 quilómetros prepara Europeu de corta-mato em Portugal

09JAN 16h27

O ugandês Joshua Cheptegei, o homem mais rápido do Mundo nos 15 quilómetros, encontra-se por estes dias em Portugal a preparar os campeonatos mundiais de corta-mato, que decorrem em finais de março, na cidade dinamarquesa de Aarhus.



30.º nos Mundiais do ano passado, com um tempo de 30:08 minutos, o miúdo ugandês de 22 anos volta à ação no corta-mato de confiança renovada, ainda que o final de 2018 tenha sido algo complicado, já que em novembro, pouco depois de ter 'voado' em Nijmegen para o recorde mundial dos 15 quilómetros (41:05 minutos), sofreu um grave acidente de viação que o obrigou mesmo a desistir de participar na San Silvestre Vallecana.



