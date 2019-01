Dulce Félix foi a melhor atleta europeia de dezembro

08JAN 16h40

Dulce Félix foi esta terça-feira eleita como a melhor atleta europeia do mês de dezembro, vencendo a votação popular realizada nas redes sociais da Associação Europeia de Atletismo com mais de cinco mil votos. A atleta do Benfica, de 36 anos, vê assim premiado o seu regresso em grande à maratona, com um quinto posto em Valência, onde fixou um registo de 2:25.22 horas.



Dulce Félix superou nesta votação Anna-Emilie Møller (recente campeã europeia Sub-23 de corta-mato), Mariya Lasitskene (superou a barreira dos dois metros no salto em altura em Minsk), Yasemin Can (campeã europeia absoluta de corta-mato) e Nadia Battocletti (campeã europeia Sub-20 de corta-mato).