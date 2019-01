Seleção vai passar a equipar à Usain Bolt e... Pichardo

06JAN 19h06

A Federação Portuguesa de Atletismo prepara-se para anunciar dentro de dias um acordo de patrocínio com uma conhecida marca de equipamento desportivo que durante mais de uma dezena de anos apoiou o melhor velocista mundial de sempre, Usain Bolt, mantendo também uma ligação de alguns anos com o benfiquista Pedro Pichardo, melhor triplista mundial em 2018.

Trata-se da marca alemã Puma, que pela primeira vez vai equipar a Seleção Nacional, que estará presente no Mundial do Qatar (2019) e nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2020). Durante muitos anos, a federação firmou contratos de patrocínio com as melhores marcas, nomeadamente Adidas, Nike e Asics, mas nos últimos tempos não foi possível manter esses acordos, tendo a FPA criado a sua própria linha de roupa. O acordo poderá ser revelado oficialmente no próximo dia 14.