Por dentro das São Silvestre

06JAN 13h58

Autor: Fábio Lima

De norte a sul, de este a oeste, o final de cada ano (e por vezes até no início do seguinte…) é habitualmente repleto de corridas de São Silvestre. É já uma tradição de fim de ano e o nosso país até chega a ser demasiado pequeno para tanta prova. Ainda assim, o certo é que, ano após ano, são cada vez mais as corridas que fazem vários milhares de portugueses superarem-se e desafiarem o frio da época para concluírem os já tradicionais 10 quilómetros. Aqui no Record também aderimos à ‘moda’, fazendo-o a norte e a sul, nas São Silvestre de Viana do Castelo e da Amadora, a 22 e 31 de dezembro, respetivamente.

A primeira ainda é uma prova novata no calendário nacional, pois apenas se realizou pelo sexto ano, mas, a julgar pela forma apaixonada como fomos recebidos, com milhares nas ruas a apoiar os corredores e um percurso interessante (que começa e acaba na zona central da cidade), acreditamos que muito em breve passará a ser um ponto de passagem obrigatório para muitos corredores nacionais, seja eles amadores ou até mesmo profissionais.

Aliás, Viana do Castelo foi uma vez mais palco de duelos intensos num elenco de impor respeito, com atletas de renome como Rui Teixeira, Ricardo Dias e Sara Moreira, do Sporting, Samuel Freire, do Benfica, ou Hermano Ferreira, agora ao serviço da Escola de Atletismo de Coimbra. As vitórias foram para este último e para Sara Moreira, numa prova que contou também com a presença do campeão mundial de canoagem Fernando Pimenta - assinou um honroso 21º posto, com um tempo final de 34.43 minutos.

Venha outra!

Uma semana volvida, e já com os excessos natalícios devidamente ‘despachados’, fechámos o ano na mais tradicional e antiga São Silvestre de Portugal Continental. Já lá tínhamos estado em 2017 e no ano passado voltámos, para uma vez mais ficarmos encantados com todo o ambiente que ali se vive. São milhares e milhares nas ruas a apoiar, entre miúdos e graúdos, bandas a tocar para animar os corredores e um cenário natalício que ajuda a embelezar ainda mais todo o momento.

Quem lá vai pela primeira vez fica surpreendido com o apoio popular, por não ser habitual nas corridas do nosso país. Quem repete fica com vontade de... voltar a repetir e até de criar uma tradição de final de ano.

E o maior sinal disso acabou por ser o facto de a prova da Amadora, mesmo realizando-se às 18 horas do dia 31 de dezembro, ter fixado um novo recorde de inscritos, com mais de 2 mil atletas presentes. Para o registo ficou também mais um triunfo de Rui Pinto, atleta do Benfica que fez história, pois nas ruas amadorenses alcançou uma inédita 4ª vitória seguida e superou referências como Carlos Lopes e Domingos Castro.

Da nossa parte também registámos vitórias, pois tanto em Viana do Castelo como na Amadora conseguimos melhorar os nossos tempos do ano anterior (em 1h20 e 2h30, respetivamente) e acreditamos piamente que esses novos melhores registos se deveram em (grande) parte à forma entusiasta como, tanto a norte como a sul, fomos empurrados rumo à meta pelo público. Porque nisto do mundo da corrida, podemos correr sozinhos, mas nunca estamos sozinhos...

No final deste ano - ainda falta muito, nós sabemos... - cá estaremos prontos para novamente desafiar as São Silvestre. Quantas? Ainda não sabemos, mas estamos prontos para qualquer desafio que nos coloquem pelo caminho. Basta haver pernas para tal...