Lorene Bazolo a dois centésimos do apuramento para os Europeus de Glasgow

05JAN 19h30

A atleta portuguesa Lorene Bazolo ficou este sábado a dois centésimos da marca de qualificação na prova dos 60 metros dos Europeus de pista coberta, que se realizarão em Glasgow, na Escócia, entre 01 e 03 de março.



A velocista do Sporting correu os 60 metros em 7,40 segundos, a apenas dois centésimos da marca de qualificação (7,38) de Glasgow'2019, na final da distância das Provas de Preparação da Associação de Atletismo Lisboa, que decorreram hoje no Jamor (Oeiras).



Beatriz Andrade, também do Sporting, foi segunda, com a marca de 7,64 segundos, enquanto Catarina Lourenço foi terceira, com o tempo de 7,68.



Em masculinos, destacaram-se os registos de André Costa, do Benfica, que correu os 60 metros em 6,88 segundos, e de Mauro Pereira, do Benfica, que fez 34,10 segundos nos 150 metros (a 11 centésimos do recorde pessoal).