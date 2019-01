Prova da Liga Allianz Running by Record entre as que mais 'finishers' tiveram em 2018

04JAN 21h59

A Corrida do Tejo, integrante da Liga Allianz Running by Record, foi a quarta prova com mais atletas 'finishers' no calendário nacional no ano de 2018, segundo lista esta sexta-feira revelada pelo portal Running & Medals.



De acordo com a tabela apresentada, a prova com mais atletas a cruzar a linha de meta foi a São Silvestre de Lisboa, com 9450, logo seguida pela Meia Maratona de Lisboa (9211) e pela São Silvestre do Porto (8548). Surge depois a Corrida do Tejo (7855), com a Corrida do Benfica a encerrar o top-5, com 5435. No restante do top-10 aparecem ainda a Meia Maratona de Portugal (4801), a Maratona do Porto (4656), a Meia Maratona do Porto (4218), o Grande Prémio de Natal (4181) e a Corrida Montepio (3794).



Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record