Maratona da Europa já tem local de partida e de chegada

A organização da Maratona da Europa, prova que se realizará pela primeira vez a 28 de abril, deu esta sexta-feira conta do primeiro dado referente ao percurso da prova, anunciando que a partida e a chegada serão junto ao Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. Neste mesmo local irão igualmente ficar localizados o secretariado e a Feira da Maratona. Por saber fica apenas o restante do percurso, o qual deverá ser anunciado nos próximos dias.



Refira-se que o local desta maratona se localiza a cerca de um quilómetro da estação de comboios de Aveiro, o que permitirá uma fácil mobilidade entre os transportes e a zona central da prova.



