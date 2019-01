Domingos Castro vai correr a Maratona de Sevilha

04JAN 16h00

A organização da Maratona de Sevilha anunciou esta sexta-feira que o português Domingos Castro, um dos nomes de referência da história do atletismo nacional, irá marcar na próxima edição daquela prova espanhola, marcada para 17 de fevereiro.



Vencedor das maratonas de Paris e de Roterdão, em 1995 e 1997, respetivamente, o atleta de 55 anos, que foi também medalha de prata nos 5000 metros nos Mundiais de 1987, irá marcar presença na prova espanhola integrado no pelotão popular, correndo ao lado de figuras do atletismo espanhol, tais como Abel Antón, Fermín Cacho ou Martín Fiz.



Refira-se que, segundo dados adiantados pela organização a Record, estão já inscritos mais de 600 portugueses para esta edição da Maratona de Sevilha, podendo o número subir nas próximas semanas. Da nossa parte, tal como no ano passado, iremos igualmente estar presentes para viver uma das maiores festas do atletismo do país vizinho.



