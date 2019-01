Dulce Félix nomeada para melhor atleta europeia de dezembro

03JAN 19h06

Dulce Félix é uma das cinco candidatas ao prémio de melhor atleta europeia do mês de dezembro, segundo anunciou esta quinta-feira a Associação Europeia de Atletismo. A atleta do Benfica, de 36 anos, que foi recentemente quinta na Maratona de Valência, naquela que foi o seu regresso à mítica distância depois de ter sido mãe, concorre com Anna-Emilie Møller (recente campeã europeia Sub-23 de corta-mato), Mariya Lasitskene (superou a barreira dos dois metros no salto em altura em Minsk), Yasemin Can (campeã europeia absoluta de corta-mato) e Nadia Battocletti (campeã europeia Sub-20 de corta-mato).



Nos homens os candidatos são Jimmy Gressier (campeão europeu Sub-23 de corta-mato), Filip Ingebrigtsen (campeão europeu absoluto de corta-mato), Jakob Ingebrigtsen (campeão europeu Sub-20 de corta-mato), Maksim Nedasekau (superou a barreira dos 2,30 metros no salto em altura) e Julien Wanders (recordista europeu dos 10 quilómetros em estrada).



A votação decorre até terça-feira, nas redes sociais da Associação de Atletismo Europeia.



