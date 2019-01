Duas portuguesas entre as mais rápidas do ano na maratona

03JAN 00h02

Ana Dulce Félix e Sara Catarina Ribeiro registaram em 2018 tempos na maratona que as colocaram entre as 100 mais rápidas do mundo na distância, segundo a lista dos resultados do ano da IAAF. As duas atletas lusas figuram na parte inferior do top-100, é certo, mas a presença entre as cem melhores da maratona é claramente um feito de realce.



Numa lista comandada pela queniana Gladys Cherono (2:18:11), Dulce Félix surge com o 95.º tempo mais rápido (é a 66.ª atleta mais veloz - excluíndo tempos de atletas 'repetidas'), com as 2:25:22 horas registadas há um mês em Valência, ao passo que Catarina Ribeiro aparece três lugares abaixo (95.ª e 69.ª, respetivamente), graças ao registo que conseguiu em Berlim, em setembro, com 2:25:27 horas.



De resto, a título de curiosidade, de referir que Dulce Félix é a segunda melhor europeia da lista - apenas atrás da israelita Lonah Chemtai Salpeter -, sendo a oitava não-africana, ao passo que Catarina Ribeiro foi a quarta melhor europeia e a décima não-europeia.



No plano masculino, sem portugueses entre os 100 mais rápidos, Eliud Kipchoge fecha o ano como o mais rápido, graças ao seu recorde mundial de 2:01:39 horas, 2:21 minutos rápido do que o segundo mais veloz, o etíope Mosinet Geremew.



