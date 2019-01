Miúdo de 18 anos quebra recorde que pertencia a Kipchoge há 12 anos

01JAN 10h12

E a poucas horas do final de 2018, mais um registo incrível do mundo do atletismo. O ugandês Jacob Kiplimo, de apenas 18 anos, quebrou esta segunda-feira à tarde o recorde da San Silvestre Vallecana, que havia sido fixado pelo já lendário Eliud Kipchoge em 2006, ao correr os 10 quilómetros da tradicional prova espanhola em 26:41 minutos - a um ritmo de 2:40 minutos por quilómetro. A completar o pódio ficaram o etíope Abadi Hadis (26:54) e o ugandês Mande Bushendich (27:24).



Um tempo canhão para o miúdo ugandês que até poderia valer um novo recorde mundial na distância, mas que não terá chances de homologação devido ao desnível negativo do traçado (5,5 metros por quilómetro). Ainda assim, para a história ficam os 26:41 conseguidos pela promessa ugandesa, que com este registo melhorou em 13 segundos o recorde que fora fixado há doze anos pelo atual recordista da maratona.



De resto, refira-se que Kiplimo apenas tinha até ao momento três provas de 10 quilómetros feitas na sua carreira, sendo que até esta segunda-feira o seu recorde pessoal era de 'apenas' 28:17, fixados em outubro, na cidade italiana de Trento. Foram menos 1:36 minutos de uma prova para a outra...







