Rui Pinto faz história na São Silvestre da Amadora

Rui Pinto fez esta segunda-feira história na São Silvestre da Amadora, ao vencer pela quarta vez a mítica prova de final de ano, um feito que o coloca como atleta mais vitorioso da mais antiga São Silvestre de Portugal, superando os registos de Carlos Lopes e Domingos Castro.



Com um tempo de 29.47 minutos, o atleta do Benfica superou toda a concorrência, relegando Miguel Marques (29.58) e Licínio Pimentel (30.08) para os segundo e terceiro lugares. Seguiram-se Eduardo Mbengani (30.19) e Miguel Borges (30.25) a completar o top-5.



Na prova feminina, a vitória foi para a sportinguista Ana Mafalda Ferreira, que no princípio do mês já havia vencido no Grande Prémio de Natal. A atleta dos leões triunfou com 34.42 minutos, superando Carla Martinho (35.09) e de Ercília Machado (36.12).



Refira-se que esta edição da São Silvestre da Amadora marcou um novo recorde de inscritos, com mais de 2000 atletas presentes à partida.



