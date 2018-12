António Pedro Rocha e Sara Moreira vencem São Silvestre do Porto

30DEZ 23h11

António Pedro Rocha e Sara Moreira venceram este domingo a 25.ª edição da corrida de São Silvestre do Porto, uma prova de 10 quilómetros que contou com muito público e que foi concluída por 8.550 participantes.



Num desfecho pouco previsível, António Pedro Rocha, natural de Santo Tirso e que representa o São Salvador do Campo, foi o surpreendente vencedor, numa corrida em que enfrentava um motivado Rui Pedro Silva, do Sporting, que buscava o seu nono triunfo na prova.



Contudo, ao sportinguista, já veterano, faltou-lhe o momento de resposta a António Pedro Rocha, que cortou a meta em 30.20 minutos, conquistando um triunfo inédito para ele e para o seu clube, com cinco segundos de vantagem sobre o atleta portuense, que ficou em segundo (com 30.25), ambos bem distanciados de outro sportinguista, Hélder Santos (30.44), que fechou o pódio.



Atrás deles, ficaram Hugo Santos, do S. João da Serra (31.01), e Bruno Moniz, do Água de Pena (31.08), que há dois dias foi terceiro na Volta ao Funchal.



Em femininos, Sara Moreira, do Sporting e também ela natural de Santo Tirso, impôs a sua valia, conquistando um triunfo em 33.46 minutos, obtendo o seu quarto triunfo na competição, igualando assim o anterior feito de Fernanda Ribeiro.



Subiram ainda ao pódio, Emília Pisoeiro, do Recreio de Águeda (34.23), que ficou longe da primeira, e Vanessa Carvalho, do Sporting de Braga (35.30).