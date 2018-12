New Balance associa-se à São Silvestre de Lisboa até 2021

30DEZ 23h00

O ano acaba com uma boa notícia no que a provas de estradas diz respeito. A New Balance, marca que no nosso país já patrocinava a Corrida do Tejo, associou-se por dois anos à São Silvestre de Lisboa (de 2019 a 2021), segundo revelou este domingo Hugo Sousa, da HMS Sports.



A entrada em cena da marca norte-americana é vista pelo responsável da entidade organizadora como uma recompensa pelo trabalho desenvolvido na tradicional prova da capital, que normalmente se realiza entre o Natal e o Ano Novo e que junte ano após ano milhares de pessoas nas ruas lisboetas.