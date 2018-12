Filipe Fialho e Beatriz Sanguino vencem São Silvestre dos Olivais

30DEZ 20h35

Filipe Fialho e Beatriz Sanguino foram os vencedores da 30.ª edição da S. Silvestre dos Olivais, prova que animou este domingo a zona oriental de Lisboa e que contou com mais de mil concorrentes.



O jovem internacional, que este ano se mudou para o Benfica e que esteve recentemente nos Europeus de corta-mato, isolou-se na segunda metade da prova para conquistar o seu primeiro triunfo com a camisola encarnada, cortando a meta com o tempo de 32.02 minutos.



"Vinha com intenção de dar o meu melhor na prova, não sabia se dava para vencer, mas consegui. Fico muito satisfeito por vencer com esta camisola vestida", disse o vencedor no final.



Completaram o pódio, Ricardo Ferreira, do Novas Luzes (32.13), e João Bragadeste, do Clube Praças da Armada (32.20).



Na prova feminina, registou-se o triunfo da jovem atleta Beatriz Sanguino, do Ingleses, clube da freguesia, que fez 40.45 minutos no percurso. "Foi a terceira vez que corri esta prova e vencer quase me deixa sem palavras", disse a inesperada vencedora no final. Subiram ainda ao pódio Sara Batista, do CDUL (41.14), e Cátia Nascimento, do Correr Lisboa (42.40).