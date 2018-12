Julien Wanders fecha o ano com novo recorde europeu dos 10 quilómetros

30DEZ 18h44

Depois de em outubro ter tirado a Mo Farah o recorde europeu dos 10 quilómetros, ao correr a distância em Durban com um tempo de 27:32 minutos, o suíço Julien Wanders despediu-se das provas no presente ano civil com um novo máximo do Velho Continente. Alcançou-o este domingo, na Corrida de Houilles (Yvelines), ao cravar o cronómetro em 27:25 minutos, numa prova onde conseguiu melhorar em mais de meio minuto aquilo que conseguira em 2017 (28:02). O etíope Berehanu Tsegu foi o segundo, com 27:36, ao passo que Albert Chemutai foi terceiro, com 27:53.



Em comparação com o recorde anterior, que era detido por Mo Farah desde 2010 - em Londres -, Wanders já conseguiu este ano 'roubar-lhe' 19 segundos.



Já na prova feminina, venceu a etíope Gete Alemayehu (31:12), logo seguida pela compatriota Helen Bekele (31:13) e a queniana Susan Kipsang Jeptooo (32:34).