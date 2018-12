João Pereira e Dulce Félix vencem São Silvestre de Lisboa

29DEZ 18h25

João Pereira e Dulce Félix, ambos atletas do Benfica, venceram este sábado a 11.ª edição da São Silvestre de Lisboa, uma prova emblemática do calendário nacional que reuniu na capital mais de dez mil corredores.



Para lá do triunfo final na prova masculina, com um tempo final de 29:30 - onde superou Samuel Barata (30:28) e Hermano Ferreira (30:34) terceiro -, o triatleta do Benfica acabou por dar aos homens o triunfo na Guerra dos Sexos, já que bem perto da linha da meta conseguiu ultrapassar Dulce Félix, que havia partido quatro minutos depois. Na prova feminina, Dulce Félix triunfou com 33:32, levando a melhor com grande vantagem sobre Susana Godinho (34:48) e Ercília Machado (35:27).



(em atualização)