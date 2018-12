Vila Real recebe enchente e recorde

29DEZ 00h22

A S. Silvestre de Vila Real já bateu o seu recorde de inscrições, fixando esse máximo em mais de cinco centenas, um número verdadeiramente motivante para os seus promotores, realçado pelo facto de, "neste mesmo dia, existirem outras competições similares, bem mais perto dos grandes centros habitacionais", diz-nos Jorge Ribeiro, presidente da Associação de Atletismo de Vila Real, entidade que organiza a prova em conjunto com a Câmara Municipal de Vila Real e o Regimento de Infantaria 13.

Nesta 13ª edição, Jorge Ribeiro mostra-se muito satisfeito com a adesão recebida na prova, "sinal de evolução, da contínua melhoria que é dada ao evento, que merece a concordância dos participantes, que regressam, e por muitos que querem agora conhecer esta chance que a organização lhes quer dar".

Claro que o dirigente associativo evoca ainda a parceria com a Liga Allianz Running by Record: "Trouxe-nos mais mediatismo, quer nas páginas do jornal, quer através da divulgação digital", como fator agregador de novos concorrentes.

Para os promotores da prova, o trabalho feito, com os recordes de inscrições obtidos nos últimos anos, é suficiente para começar a chamar a atenção para uma outra oferta da região que possa atrair ainda mais participantes.

"Sentimos que há algum trabalho a fazer na área do turismo desportivo. Hotéis, estalagens e restaurantes podem integrar mais este projeto, oferecendo experiências próprias que atraiam mais participantes. Esta zona já é muito conhecida com as viagens no Douro, mas tem ainda muito para oferecer", diz Ribeiro.

Em termos competitivos, "os valiosos prémios oferecidos, bem como as recordações para todos, são apelativos e este ano destaca-se a presença entre os inscritos de Pedro Ribeiro e António Silva, do Sporting, e de Luís Saraiva, do Sp. Braga. Também é esperada a presença de Clarisse Cruz, do Grecas".

A prova decorrerá hoje (18 horas), sendo a última corrida de 2018 da Liga Allianz Running by Record, que terá a sua grande final no próximo dia 12 de janeiro, em Oeiras.