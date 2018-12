Portugal com três oficiais nas provas de atletismo de Tóquio 2020

21DEZ 13h37

O português Jorge Salcedo foi nomeado chefe dos oficiais técnicos internacionais de atletismo para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, anunciou esta sexta-feira a federação portuguesa, acrescentando que José Dias vai ser juiz de marcha e António Costa árbitro.



Salcedo vai cumprir os seus quintos Jogos, Dias os quartos e Costa vai estrear-se nesta competição.



Antes, nos Mundiais de atletismo, a disputar em Doha, no Qatar, entre 28 de setembro e 6 de outubro de 2019, Salcedo vai ser também chefe dos oficiais, Samuel Lopes vai integrar o júri de apelo, Luís Figueiredo vai ser juiz de partidas e José Dias juiz de marcha.



A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) anunciou ainda que Rui Loução vai chefiar os oficiais nos Mundiais de pista coberta de 2020, marcados para Naijing, na China, e que Vasco Guedes vai ser juiz no Mundial de marcha por equipas de 2020, em Minsk.



Ainda de acordo com a federação portuguesa, Jorge Salcedo vai presidir ao júri de apelo nos Europeus de pista coberta de 2019, marcados para Glasgow, entre 1 e 3 de março, quando António Costa vai desempenhar as funções de árbitro e Luís Figueiredo de juiz de partidas.