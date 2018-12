Rui Pedro Silva quer voltar a ser campeão na Taça dos Campeões da Europa

18DEZ 21h33

Rui Pedro Silva, do Sporting, disse esta terça-feira que quer voltar a conquistar a Taça dos Campeões Europeus de corta-mato, em declarações à margem da apresentação da 25.ª edição da corrida São Silvestre do Porto.



Rui Pedro Silva apontou como principal objetivo para o próximo ano "repetir ou melhorar" os títulos e tempos alcançados pelo Sporting.



"Os campeonatos nacionais e a Taça dos Clubes Campeões Europeus são os principais focos. No ano passado fomos campeões europeus e este ano o objetivo é voltar a ganhar e ter a melhor prestação de sempre. Tudo o que fizer melhor é positivo, mas o mais importante são os objetivos do Sporting", disse o atleta.



Rui Pedro Silva foi homenageado na apresentação da São Silvestre, prova que vai decorrer nas ruas do Porto em 30 de dezembro, tendo 15.000 inscritos de 37 nacionalidades.



O atleta sportinguista foi o que mais títulos conseguiu nesta corrida, tendo vencido em oito edições, seis das quais consecutivas (2009 a 2014) e em 2016 e 2017.



"Vou entrar para esta São Silvestre como nas anteriores, forte e com vontade de vencer. Cada vez é mais difícil e cada vez sou mais o alvo a abater, mas estou confiante e motivado", disse Rui Pedro Silva.



Esta tarde, na apresentação da prova, foram várias as mensagens transmitidas por organizadores, atuais e ex-atletas, dirigentes e patrocinadores sobre a necessidade de maior visibilidade no atletismo português.



"Infelizmente os apoios são cada vez menos". Temos a nossa equipa e muito poucas organizações ajudam. É muito difícil singrar no atletismo português", referiu o atleta do Sporting quando questionado sobre este tema.