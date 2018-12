IAAF vai simplificar o reconhecimento dos atletas 'neutrais'

18DEZ 21h30

A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) anunciou esta terça-feira que vai simplificar as regras dos formulários para os atletas que vão competir em 2019 com o estatuto de 'neutrais', situação que afeta essencialmente os russos.



Em nota hoje divulgada, a IAAF avança que os que já competiram em 2018 como 'neutrais' apenas terão de preencher esse formulário, continuando a ser considerados 'atletas limpos' de doping, podendo participar nos 'meetings' internacionais e nos campeonatos internacionais, nomeadamente o Campeonato do Mundo.



As novas regras também se aplicam aos atletas que ainda não tinham obtido autorização e só agora avancem para a situação de individuais.



Em 04 de dezembro, a IAAF decidiu não levantar ainda a suspensão da federação russa (ARAF), vendo-se assim a braços com a gestão do problema criado com a regulamentação dos atletas individuais - só nas últimas duas semanas entraram cerca de 200 pedidos.



No ano que agora está a terminar, a IAAF declarou um total de 73 atletas como elegíveis para competir como 'neutrais' e recusou 68 pedidos. Houve ainda seis autorizações revogadas e vários casos de não cumprimento dos prazos.