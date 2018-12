Europa e EUA defrontam-se em provas ao estilo 'Ryder Cup'

11DEZ 22h46

A Associação Europeia de Atletismo (AEA) anunciou esta terça-feira a realização de uma competição entre uma equipa da Europa e outra dos Estados Unidos, que terá lugar em Minsk, na Bielorrússia, a 9 e 10 de setembro de 2019.



A prova, ao estilo da 'Ryder Cup' de golfe, será disputada no estádio do Dinamo de Minsk, sendo que a AEA e a Federação norte-americana de atletismo não só rubricaram o acordo como já começaram a discutir os moldes da competição.



"Temos o prazer de anunciar este confronto, que vai acontecer pela primeira vez desde a década de 60. Serão incluídas todas as provas de pista até aos 3.000 metros masculinos e femininos [com exceção da estafeta 4x400]. Haverá provas de lançamentos, saltos e os 4x100", transmitiu o presidente da AEA, Svein Arne Hansen.



O dirigente anunciou igualmente a disputa de uma estafeta mista, que servirá de preparação para os 4x400 mistos, disciplina que vai fazer parte do programa olímpico de Tóquio2020.



Cada equipa terá quatro atletas em cada prova e os vencedores das provas individuais serão premiados com 7.000 euros, mais 2.000 do que os segundos classificados. Na estafeta, a equipa vencedora receberá 6.000 euros, a segunda classificada 4.000 e a terceira 2.000.