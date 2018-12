Inês Henriques critica Federação de Atletismo

09DEZ 06h44

Inês Henriques criticou ontem a inércia da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) no caso de tentar convencer a IAAF a introduzir os 50 km marcha no programa olímpico feminino.

"Sou a primeira campeã mundial e europeia, mas a minha federação nunca tomou a iniciativa de ser ela a propor o tema à IAAF. Tive de ser sempre eu e o meu treinador [Pedro Miguel]. Nunca me perguntaram se precisava de apoio", disse a Record a campeã mundial e europeia da distância, que lamentou ainda não ter recebido qualquer contacto da FPA, mesmo depois de ter vindo do Mónaco. "Nem depois deste sucesso foram capazes de me ligar a dar os parabéns. Fico triste!"

A marchadora portuguesa foi uma das atletas que viajou até ao Mónaco, de livre iniciativa, para convencer a IAAF a recomendar ao COI a abertura dos 50 km marcha ao sector feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio?2020. "Só falta a confirmação do COI, mas como eles colocaram a decisão nas mãos da IAAF, está quase certo! Que emoção enorme", desabafou Inês Henriques.