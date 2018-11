Portugal sem equipa masculina nos Europeus de corta-mato

27NOV 22h12

Portugal vai apresentar-se nos Europeus de Corta-Mato sem equipa masculina, alinhando apenas com dois atletas a título individual, de acordo com a lista divulgada esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).



Uma ausência pouco esperada, porque a equipa tinha dois pré-selecionados, Rui Pinto e Samuel Barata, que teriam de provar a sua condição física, enquanto o Crosse de Alcobendas, em Espanha, serviria para selecionar outros dois elementos para os Europeus de Tilburg, na Holanda, a 9 de dezembro.



Com a indisponibilidade de Samuel Barata, a recuperar de problemas físicos, confirma-se a participação de Rui Pinto, que terá a companhia do benfiquista André Pereira, após o décimo lugar alcançado em Alcobendas.



Já a equipa feminina, que no ano passado ficou à beira do pódio (quarto lugar), tem a presença de todas as anteriormente selecionadas, apenas com um ponto de interrogação em Marta Pen Freitas, que deverá ser avaliada pelo departamento médico da FPA.



Também a equipa de sub-23 feminina tem menos um elemento do que os quatro possíveis (mínimo necessário para pontuar). Nota ainda para a estreia de uma equipa portuguesa na estafeta mista de 4x1500 metros.



Lista de convocados:



- Seniores femininos: Salomé Rocha, Catarina Ribeiro, Sara Moreira, Inês Monteiro e Jessica Augusto (todas do Sporting), Marta Pen Freitas (Benfica).



- Seniores masculinos: Rui Pinto e André Pereira (ambos do Benfica).



- Sub-23 femininos: Lília Martins (J. Vidigalense), Manuela Martins (Maratona) e Helena Alves (UD Várzea).



- Sub-23 masculinos: João Pereira (Maratona), Filipe Fialho (Benfica), Ricardo Ferreira (Novas Luzes) e Pedro Silva (Póvoa Varzim).



- Sub-20 femininas: Mariana Machado (Sporting de Braga), Lia Lemos (Maia AC), Patrícia Silva (Benfica) e Laura Taborda (Sporting).



- Sub-20 masculinos: Isaac Nader, Duarte Gomes e Miguel Ribeiro (todos do Benfica), e Nuno Pereira (Sporting).



- Estafeta: Salomé Afonso (Sporting), Cátia Santos (GD Estreito), Paulo Pinheiro (Sporting) e Emanuel Rolim (Benfica).