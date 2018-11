Rui Pedro Silva e Vanessa Carvalho vencem em Famalicão

25NOV 18h06

Rui Pedro Silva, do Sporting, e Vanessa Carvalho, do Sp. Braga, venceram este domingo a Meia Maratona de Famalicão, prova concluída por 1.087 atletas na distância principal.



O sportinguista triunfou pela terceira vez nos cinco anos de historial da prova, cortando a meta com o tempo de 1:07.42 horas, à frente de Daniel Pinheiro, do S. Salvador do Campo (1:07.56), e de André Silva, do Águias de Alvelos (1:09,22).



Em femininos, o triunfo foi para a atleta uma atleta do Sp. Braga, natural de Famalicão, segunda no ano passado, que cortou a meta em 1:16.38 horas, à frente da vencedora de 2016, Cláudia Pereira (Os Santa Apolónia), que ficou bem longe (1:19.34).



Fechou o pódio Jéssica Pontes, do Sporting de Braga (1:20.09 horas).