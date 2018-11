Sara Moreira terceira no Crosse de Allones

18NOV 16h52

A portuguesa Sara Moreira foi este domingo terceira classificada e a melhor atleta europeia no Crosse de Allones, um dos mais prestigiados de França.



A atleta do Sporting, já selecionada para os Europeus de Corta-Mato, que há uma semana fora 13.ª em Atapuerca (Espanha), mostrou-se em grande plano e lutou mesmo até ao final, cortando a meta em 17.49 minutos, 10 segundos depois da vencedora, a etíope Hawi Feysa, vice-campeã mundial de juniores em 2017 e já vencedora em 2017.



No terceiro lugar ficou outra etíope, Gete Alemayheu, campeã nacional de 10.000 metros em 2018, que completou a prova em 17.40



Na prova masculina, estiveram em competição o sportinguista Rui Pedro Silva, que terminou na 35.ª posição (29.50), e Luís Feiteira, do Leixões SC, que goi 52.º (31.41).



Nesta prova, registou-se o triunfo do queniano Josphat Kipchirchir (27.00 minutos), à frente do etíope Birhan Melesse (27.02) e do francês Jimmy Gressier (27.15), o primeiro europeu.